Il Consorzio di bonifica rinnova il Consiglio dei delegati 

C’è una poltrona che si libera. È quella della presidenza del Consorzio di bonifica, ente che avrà nuovi amministratori con le elezioni indette per il 13 ottobre prossimo.

Le urne decreteranno il nuovo consiglio dei delegati, che all’atto della sua costituzione individuerà il successore di Andrea Solanas, 50 anni, di Tortolì. Sempre che quest’ultimo, in carica da gennaio del 2020, non decida di tentare la corsa per il secondo mandato di fila.

All’epoca della sua elezione, il massimo dirigente del Consorzio aveva raccolto l’eredità di Franco Murreli, che era stato confermato nel consiglio d’amministrazione, organismo di cui fanno parte anche il vicepresidente Mario Vittorio Cabras (Lotzorai), Beppe Giacobbe e Paolo Sechi, entrambi di Tortolì. Tutto il mondo delle campagne ogliastrine è dunque atteso dal rinnovo della classe dirigente con un doppio scenario sullo sfondo: dare continuità all’azione amministrativa oppure scegliere volti nuovi per i ruoli apicali. In questo periodo il settore agricolo attraversa una fase delicata a causa della siccità benché il Consorzio, tramite l’Autorità di bacino, abbia confermato l’erogazione di 14 milioni di metri cubi d’acqua per la stagione in corso.