«Il Consorzio deve acquistare la Keller» 

Il Consorzio industriale di Villacidro potrebbe essere chiamato ad acquistare quel che resta della Keller, la fabbrica di vagoni ormai dismessa da anni, non a costo zero - come era nelle sue intenzioni - ma secondo le valutazioni del consulente tecnico. Il Tar Sardegna ha accolto il ricorso presentato dal “Fallimento Keller Elettromeccanica in Liquidazione”, contro il Consorzio che il 28 giugno 2022 aveva deciso di tornare sui propri passi.

Il ricorso

Ad assistere i curatori fallimentari dell'azienda davanti al Tar c’era l'avvocato Enrico Salone, mentre il legale Giovanni Maria Lauro difendeva gli interessi del consorzio industriale che, nel 2017, esercitando le facoltà di legge, aveva ottenuto di poter riacquistare lo stabilimento per la produzione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, allestimento di vetture e vagoni ferroviari, locomotive e automotrici. La Keller, però, di fatto non è mai ripartita. La delibera consortile, dal canto suo, prevedeva l’acquisizione delle aree e degli impianti a costo zero, nonostante i curatori avessero stabilito che fosse illegittimo. Secondo il Consorzio, infatti, la fabbrica di treni aveva ricevuto negli anni contributi pubblici superiori al valore del complesso industriale. La legge, ritenevano, concedeva dunque l'acquisto a costo zero. Di fatto un esproprio. Ma in realtà la Corte d'appello ha riaperto la partita sui finanziamenti ricevuti e spesi dalla società, mentre il valore del complesso – stando al Ctu – sarebbe di 11.634.794 euro (comprensivi di oltre 2 milioni di valore dei macchinari), a cui si devono sommare un altro milione e 200 mila euro per il valore delle aree. Insomma, addio costo zero.

Le motivazioni

«La disposta revoca», scrivono i giudici, accogliendo il ricorso, «non va ad incidere su un provvedimento ad efficacia durevole, bensì su un provvedimento "efficacia istantanea" che ha già prodotto i suoi effetti, ossia l'estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione del bene da parte dell'amministrazione». In altre parole, per i giudici del Tar «le questioni concernenti il pagamento dell'indennità di esproprio non incidono sul verificarsi dell'effetto reale connesso al decreto d'esproprio di acquisto della proprietà da parte dell'ente». L'acquisto, dunque, dovrà essere perfezionato, indipendentemente da quanto poi il Consorzio dovrà pagare.