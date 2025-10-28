VaiOnline
L’iniziativa
29 ottobre 2025 alle 00:21

Il Consorzio del pecorino entra a Capitol Hill  per fermare i dazi di Trump 

Una delegazione del “Romano dop” al Congresso: «Strategia comune» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. Il Consorzio del Pecorino Romano Dop a Capitol Hill per mettere a punto insieme al Congresso americano una strategia comune contro i dazi di Trump che rischiano di mettere in ginocchio la filiera. Una delegazione del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop guidata dal presidente Gianni Maoddi e dal direttore Riccardo Pastore ha concluso a Washington una serie di incontri istituzionali alla Rayburn House Office Building e alla Cannon House Office Building.

L’apertura di un dialogo

Si cerca un dialogo bipartisan con membri e staff del Congresso Usa per ottenere l'esenzione dai nuovi dazi del 15% imposti sul Pecorino Romano, che fino a pochi mesi fa godeva di libero accesso al mercato statunitense. Interessati alla questione sono soprattutto i membri del Congresso delle zone dove il Pecorino Romano è una leva occupazionale per decine di migliaia di famiglie con le industrie di trasformazione del prodotto.

Unità di crisi per i dazi

Il Consorzio è anche entrato a far parte dell'unità di crisi sui dazi istituita dal ministero degli Esteri: ha un ruolo nei tavoli di confronto al pari di grandi associazioni industriali, come quelle del vino, delle acque minerali o dell'acciaio. «I dazi imposti da Trump rischiano di compromettere un equilibrio economico costruito in oltre un secolo e mezzo di relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti - dice Gianni Maoddi, presidente del Consorzio. - Il Pecorino Romano non ha un'alternativa produttiva domestica negli Usa: si deve riconoscere la realtà di una filiera integrata, che genera valore su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Ingrediente identitario

Maoddi sottolinea che Il Pecorino Romano è un ingrediente identitario della cucina italo-americana. Applicare dazi su un prodotto privo di concorrenza locale non difende nessuno, ma penalizza sia i produttori italiani che gli operatori statunitensi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  