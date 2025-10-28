Il Consorzio del pecorino entra a Capitol Hill  per fermare i dazi di Trump 

Washington. Il Consorzio del Pecorino Romano Dop a Capitol Hill per mettere a punto insieme al Congresso americano una strategia comune contro i dazi di Trump che rischiano di mettere in ginocchio la filiera. Una delegazione del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop guidata dal presidente Gianni Maoddi e dal direttore Riccardo Pastore ha concluso a Washington una serie di incontri istituzionali alla Rayburn House Office Building e alla Cannon House Office Building.

L’apertura di un dialogo

Si cerca un dialogo bipartisan con membri e staff del Congresso Usa per ottenere l'esenzione dai nuovi dazi del 15% imposti sul Pecorino Romano, che fino a pochi mesi fa godeva di libero accesso al mercato statunitense. Interessati alla questione sono soprattutto i membri del Congresso delle zone dove il Pecorino Romano è una leva occupazionale per decine di migliaia di famiglie con le industrie di trasformazione del prodotto.

Unità di crisi per i dazi

Il Consorzio è anche entrato a far parte dell'unità di crisi sui dazi istituita dal ministero degli Esteri: ha un ruolo nei tavoli di confronto al pari di grandi associazioni industriali, come quelle del vino, delle acque minerali o dell'acciaio. «I dazi imposti da Trump rischiano di compromettere un equilibrio economico costruito in oltre un secolo e mezzo di relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti - dice Gianni Maoddi, presidente del Consorzio. - Il Pecorino Romano non ha un'alternativa produttiva domestica negli Usa: si deve riconoscere la realtà di una filiera integrata, che genera valore su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Ingrediente identitario

Maoddi sottolinea che Il Pecorino Romano è un ingrediente identitario della cucina italo-americana. Applicare dazi su un prodotto privo di concorrenza locale non difende nessuno, ma penalizza sia i produttori italiani che gli operatori statunitensi».

