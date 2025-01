Il Consorzio condannato a pagare 

Le parti si capovolgono. Da creditore (legittimato), il Consorzio industriale diventa debitore verso il Comune di Tortolì. L’ente di governo di Baccasara è destinatario di un decreto ingiuntivo, emesso dal giudice del Tribunale di Lanusei Giada Rutili, di 476mila euro a titolo di restituzione di una somma percepita indebitamente per un mero errore giudiziale di trascrizione nell’ambito del pagamento dei debiti accumulati negli anni precedenti insieme alla Provincia di Nuoro, socio al 50 per cento dell’entità istituzionale amministrata da Franco Ammendola. Il Consorzio dovrà restituire il denaro entro quaranta giorni, benché abbia facoltà di ricorrere contro il provvedimento.

Il caso

Ciò che è accaduto è quantomeno curioso. In esecuzione di una sentenza del 2023, emessa dal Tribunale di Lanusei nella causa fra Consorzio industriale e Comune di Tortolì, il legale dell’ente amministrato da Ammendola ha notificato al Comune un atto di pignoramento con cui intimava allo stesso Comune di procedere al pagamento, nei successivi dieci giorni, della somma di 953.087,50 euro oltre interessi e spese di notifica del precetto. Rispetto alla sentenza, il Comune ha richiesto alla Corte d’Appello di Cagliari la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. La sospensione, concessa il 31 maggio 2024, è stata revocata il 18 luglio successivo. Il Consorzio ha attivato la procedura di pignoramento al Banco di Sardegna, nel suo ruolo di tesoriere. Pignoramento avvenuto per un importo pari a 953.087,50, somma aumentata della metà per un totale di 1.429.631,25. Il pasticcio spunta il 16 ottobre con il decreto su cui, per errore materiale del giudice, al Consorzio viene assegnata la somma di 1.429.631,25 anziché 953.087,50.

Parti capovolte

Con decreto del 12 novembre, sottoscritto dallo stesso giudice dell’esecuzione, il precedente decreto è stato rettificato per disporre l’assegnazione in favore del Consorzio dell’importo di 953.087,50. «Il pagamento che ha generato il credito - scrive il giudice Rutili - è stato disposto sulla base di un provvedimento giudiziale che è stato oggetto di correzione materiale, evidente, e che le somme non sono state comunque restituite anche a fronte della disposta correzione». Il giudice avverte il Consorzio: «Nel termine di quaranta giorni si può proporre opposizione e in mancanza il provvedimento di ingiunzione diverrà definitivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA