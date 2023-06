Il Consorzio chiede alla Regione i terreni della ex Cartiera 

I 35 ettari delle aree ex cartiera di Arbatax al Consorzio industriale. è questo che propone la delibera del Cda datata 5 maggio 2023. L'oggetto è il progetto di acquisizione delle aree per assegnarle a nuovi insediamenti, con il vincolo dell'esproprio per pubblica utilità.

Ma facciamo un passo indietro. Queste aree sono di proprietà della Regione. Nel 2018 con una delibera di giunta regionale era stato previsto che venissero cedute a un prezzo simbolico al Comune con vincolo di finalità pubblica, e che fossero gestite dal Consorzio. Questo non è mai avvenuto. Su queste aree esiste un preciso piano di infrastrutture da milioni di euro atteso da anni e stanno per partire le bonifiche.

Oggi il Consorzio mette nero su bianco la volontà di acquisire queste aree per far fronte alle diverse richieste di nuovi insediamenti. «Allo stato attuale – si legge – il Consorzio non ha la possibilità di assegnare aree per esiguità di queste». Il documento fa poi riferimento al mancato trasferimento delle aree nonostante la delibera di giunta regionale e allo “stato di totale abbandono del compendio ex cartiera, utilizzato come discarica a cielo aperto. Visto l'inutilizzo – viene sottolineato – si ritiene necessario e improcrastinabile acquisirle».

«Un atto dovuto – commenta il presidente Franco Ammendola – sono aree abbandonate da anni, è il momento di dare la possibilità agli imprenditori che ne fanno richiesta di insediarsi e dare finalmente uno sviluppo economico a queste aree». (f. me.)

