Porto Torres.
Il Consorzio acquisisce anche la ex Vianini 

Il Consorzio industriale di Sassari avvia il processo di trasformazione e riconversione dell’area industriale di Porto Torres, acquisendo anche l’ex stabilimento Vianini industria spa, un imponente fabbrica che produceva manufatti in cemento.

Inoltre sempre l’Ente consortile ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione della dismissione di dieci ettari nel waterfront del porto industriale, considerate aree strategiche per la realizzazione di una nuova economia basata sulla cantieristica navale. Una lunga fetta di terra che comprende i comparti ex Ferriera sarda, Nuova Scac, compresa la ex Vianini.

«Il Consorzio industriale di Sassari sta operando anche per dare attuazione agli interventi di rimozione dell’amianto presenti nell’area dell’ex Ferriera, - spiega Simona Fois, presidente del Cips - oggetto di specifica ordinanza sindacale, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di sicurezza ambientale».

Ma sempre la numero uno dell’Ente industriale sottolinea che «Allo stesso tempo è in corso anche la procedura di gara per la demolizione dell’ex Cementir». Opere fondamentali dal visto di vista ambientale ma anche strategico per il futuro dell’area industriale di Porto Torres.

Mariangela Pala

