«Il Consiglio va avanti, presto Todde in Aula» 

Nove mesi contrassegnati dai provvedimenti sulle energie rinnovabili, compresa la proposta di iniziativa popolare Pratobello 24 firmata da 210mila sardi «verso i quali nutriamo profondo rispetto», dal tentativo di mettere in campo una riorganizzazione del sistema sanitario e, da ultimo, dal rischio concreto che la presidente della Regione possa decadere trascinando con sé tutti gli altri 59 componenti dell’Assemblea. In pratica, «non ci siamo fatti mancare nulla», ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini alla tradizionale conferenza stampa di inizio anno convocata per illustrare tutti i numeri dell’attività consiliare nel 2024. «Ogni legislatura è diversa», precisa, «certo è che in questi primi nove mesi è successo di tutto». Per esempio, «è stata occupata l’Aula» dalle donne di Pratobello, «ma grazie al buon senso siamo riusciti a venire a capo di quella crisi». Questo il quadro raccontato da Comandini che è convinto di poter proseguire, nonostante tutto, «perché non metto limiti alla provvidenza, e soprattutto alla verità che salterà fuori a breve». La verità della governatrice Alessandra Todde – di cui il collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello ha chiesto la decadenza per irregolarità nelle spese elettorali – e che Piero Comandini difende. «La presidente non si tira indietro», ha chiarito infatti, «e presto riferirà all’Aula, ma solo dopo aver depositato il ricorso al tribunale ordinario».

Il ricorso

Potrebbe farlo il 3 febbraio, giorno della seduta statutaria che sarà calendarizzata ufficialmente dalla riunione dei capigruppo il 28, e che all’ordine del giorno dovrebbe anche prevedere la votazione sul secondo mese di esercizio provvisorio. Todde ha da oggi 13 giorni di tempo per rivolgersi al tribunale. Il ricorso sarebbe già pronto, ma gli avvocati potrebbero depositarlo domani o dopo, ma c’è chi dice che useranno tutto il tempo a disposizione. Durante la statutaria, i gruppi di maggioranza potrebbero presentare una mozione che impegna la presidente e la Giunta a sollevare, sul caso decadenza, il conflitto di attribuzioni con lo Stato su cui è competente a giudicare la Corte Costituzionale.

L’anno giudiziario

Intanto, sabato si terrà l’inaugurazione dell’anno giudiziario: a presiedere la cerimonia sarà Gemma Cucca, presidente della Corte d’Appello di Cagliari e del collegio di garanzia elettorale che ha emesso l’ordinanza ingiunzione con richiesta di decadenza della governatrice Todde. Che potrebbe partecipare alla cerimonia. Di certo ci sarà Comandini.

Tornando all’attività del Consiglio, il suo presidente sa bene che la Regione è in ritardo sulla manovra 2025, che potrebbe guadagnare una corsia privilegiata rispetto al disegno di legge sulla sanità. «Mi risulta che la Giunta approverà il bilancio questa settimana, ma se anche dovesse arrivare in Aula prima, non terminerà il lavoro della commissione sesta sul fronte riforma. Su questo fronte dobbiamo dare risposte subito, mi auguro che la riorganizzazione arrivi nel più breve tempo possibile».

Le sfide

L’altra sfida importante riguarda i trasporti e il rapporto con l’Europa: «Dobbiamo essere un’Isola che si difende in tutte le sedi, anche a livello europeo. I trasporti sono una partita aperta: il modello di continuità deve funzionare non solo per i sardi ma anche per chi viaggia nell’Isola per lavoro e turismo». Altro nodo, le norme di attuazione: «Siamo la Regione che ne ha fatto minor uso».

L’appello

Qualche numero: quaranta sedute del Consiglio regionale, 22 leggi approvate, 6 mozioni e 19 ordini del giorno, 113 interrogazioni, 7 interpellanti, e 12 riunioni della conferenza dei capigruppo. Quanto alle commissioni, 127 sedute per un totale di 186 audizioni. Comandini si è anche soffermato su una serie di lavori di manutenzione che hanno riguardato il palazzo di via Roma. Il più importate, portato a termine qualche giorno fa, quello per il nuovo sistema di votazione elettronica in Aula costato 588mila euro e che dovrebbe accelerare sensibilmente l’iter di approvazione delle leggi. Posto che, ha sottolineato il presidente del Consiglio, «sulle questioni della sanità e della finanziaria serve la collaborazione delle opposizioni».

