«Il Consiglio va al rallentatore» 

La minoranza all’attacco: «Il Consiglio comunale – dice Diego Corrias (M5S) – non si riunisce da quasi due mesi, non abbiamo ancora approvato il rendiconto di gestione che scadeva il 30 aprile e che rappresenta un adempimento fondamentale per compiere attività che diversamente non si possono portare avanti». Rincara la dose Niside Muscas (centrodestra): «Le commissioni si sono riunite per eleggere presidenti e vice, ma continuano a non essere operative nei fatti. Il Consiglio? L’avremmo dovuto fare ad aprile, ma essendo stata posticipata la scadenza dell’approvazione del regolamento Tari al 30 giugno, si è ritenuto opportuno rimandare la sua discussione in Consiglio».

Lo scontro

Il presidente dell’assemblea civica Alberto Nioi smorza i toni: «Si terrà a breve il Consiglio comunale, le commissioni vengono convocate quando serve e la conferenza dei capigruppo si riunisce regolarmente». «Il loro lavoro - ha commentato il sindaco Mario Puddu - è di importante supporto al Consiglio comunale».

Piccolo riassunto edlle puntate precedenti. Lo scorso 25 febbraio il Consiglio aveva votato all’unanimità i componenti degli organi che hanno funzioni di indirizzo, istruttorie e consultive.

Assemini ne era rimasta sprovvista e si era reso necessario riorganizzarle per due motivi. Primo, perché in meno di due anni alcune sono rimaste inattive o sono state disertate. Secondo, perché mancava al loro interno la proporzionalità di rappresentanza dei vari schieramenti politici scaturita dallo spostamento di alcuni consiglieri da un gruppo all’altro.

E oggi, con giugno alle porte, la preoccupazione della minoranza è che i problemi si ripresentino: «Le commissioni si sono riunite - ha raccontato Ignazio Pireddu, vicepresidente della commissione Controllo e trasparenza - ma ci auspichiamo che si continui a lavorare e a portare gli argomenti in Consiglio. Al prossimo, ad esempio, si parlerà di tagli stradali».

Lavori in corso

Dal 12 maggio il presidente della commissione “Statuto e regolamenti, cultura e affari generali” è Sandro Picciau, al posto di Maria Ciaccio. È rimasto alla guida della commissione “Servizi tecnologici, manutentivi e cimiteriali” Nicolò Farci: «Stiamo continuando a lavorare e a breve ci saranno novità». Nel gruppo “Sportello Europa, politiche del turismo, digitalizzazione e patrimonio” Silvio Maria Giacobbe ha ceduto il testimone a Veronica Piras. Il 31 marzo la commissione “Lavori pubblici, igiene urbana, verde urbano” ha rinnovato alla presidenza Luisa Atzori: «Si è discusso del piano triennale delle opere pubbliche». La commissione “Politiche sociali, volontariato e scuola”, con alla guida Silvia Aresu, «si è riunita due volte».

Attività al rallentatore secondo la minoranza. Mentre il sindaco Puddu promuove i gruppi di lavoro.

