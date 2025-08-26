Il Consiglio trasloca al San Martino 

Dopo oltre un anno di esilio forzato, l’Assemblea civica torna a riunirsi in un locale comunale. Sarà il teatro San Martino, adattato alle nuove esigenze, ad ospitare le prossime sedute consiliari, già programmate per il 2, il 4, il 9 e l’11 settembre. I tecnici stanno provvedendo alla sistemazione degli ultimi dettagli, come la taratura dei microfoni e la sistemazione delle telecamere che torneranno ad offrire una panoramica totale dei lavori grazie ad un impianto all’avanguardia.

Il nuovo allestimento prevede il posizionamento del banco della presidenza ai piedi del palco, leggermente rialzato rispetto al tavolo della Giunta attorno al quale saranno disposti a ferro di cavallo i banchi della maggioranza e dell’opposizione.

«Sono state allestite alcune stanze per consentire eventuali sospensioni dei lavori - fa sapere il presidente del Consiglio, Peppi Puddu - mentre il pubblico potrà assistere ai lavori dall’androne all’ingresso dove, per ragioni di privacy, non saranno orientate le telecamere».

Da giugno dello scorso anno, a causa dei problemi strutturali riscontrati nell’Aula degli Evangelisti, le sedute dell’Assemblea civica si tenevano nell’Aula consiliare della Provincia, in via Carboni. ( m. g. )

