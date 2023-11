Il Consiglio si schiera in difesa dei servizi sanitari 

La situazione critica in cui versano il reparto di Chirurgia e il pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino è stata affrontata ieri dal Consiglio comunale di Villacidro. La scorsa settimana i sindaci del territorio, in una riunione con l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e i vertici dell’Asl Medio Campidano, avevano ottenuto degli accordi per mantenere aperto il pronto soccorso h 24. «L’attenzione sulla questione deve essere mantenuta costante», dichiara il sindaco Federico Sollai: «Fino a quando non saranno assunti nuovi medici in sostituzione dei pensionamenti e dei trasferimenti avvenuti nelle scorse settimane, le soluzioni individuate sono temporanee, non risolutive».

Il Consiglio ha discusso anche la mozione presentata dalla Giunta per incentivare la transizione energetica verso fonti di energia rinnovabili: «Abbiamo già espresso con un atto di indirizzo politico, condiviso anche dalla minoranza, la nostra contrarietà alla speculazione energetica dei grandi gruppi e allo sfruttamento del territorio per impianti di grande taglia», ha ricordato ancora Sollai. «È nostra intenzione regolare e incentivare invece la creazione di una produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili attraverso gruppi di autoconsumatori e le comunità energetiche, così come previsto dalla legge e dal Gse».

