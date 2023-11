«Il Consiglio si occupi dell’eolico» 

Un nuovo ordine del giorno sulla transazione ecologica ed energetica, aggiornato rispetto al testo proposto d’estate. L’iniziativa è del gruppo d’opposizione “Progetto per Nuoro”, rappresentato dalla consigliera Lisetta Bidoni. «L’ordine del giorno “No all’eolico selvaggio, No alla speculazione energetica” presentato l’8 agosto non è mai stato discusso, nonostante l’impegno di un Consiglio aperto entro la prima decade di ottobre - spiega -. Diversi Comuni hanno deliberato, altri soggetti (Progressisti e Anci) hanno inoltrato al Consiglio regionale proposte di moratoria, la Regione ha presentato al ministro dell’Ambiente un documento con richiesta di modifiche del decreto in itinere in relazione alle aree idonee e non per l’installazione degli impianti, il coordinamento dei Comitati territoriali sardi contro la speculazione energetica ha indirizzato una “proposta di legge di moratoria e atto di indirizzo politico sulla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di grande taglia”. A fronte dei nuovi scenari, abbiamo presentato un nuovo ordine del giorno».

Obiettivo chiedere al Consiglio, sindaco e Giunta iniziative affinché la Regione approvi la proposta di moratoria sui procedimenti autorizzativi attualmente in corso.

