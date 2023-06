Il Consiglio si insedia dopo la festa 

«Entro di nuovo nella casa comunale dichiarando amore e devozione a Macomer». Dieci anni dopo, il nuovo sindaco, l’avvocato Riccardo Uda, 56 anni, proclamato ufficialmente con il 55 per cento dei consensi e 3.123 voti, ha ripreso possesso dell’ufficio del primo cittadino, nel palazzo del corso Umberto. L’insediamento vero e proprio, invece, è a metà della prossima settimana, assieme a quello del Consiglio comunale e alla nomina della nuova Giunta e dei componenti delle commissioni. «Abbiamo deciso di spostare la data di insediamento per consentire lo svolgimento della festa storica della cittadina, la sagra di Sant’Antoni ’e su Monte, che non deve essere assolutamente sminuita - dice il sindaco -. Quello dell’insediamento deve essere un grande momento di aggregazione e socializzazione dell’intera comunità. Nessuno escluso. Sono di nuovo qui, infatti, per rappresentare e servire la mia cittadina e i miei concittadini. Non sono interessato al ruolo di potere, ma a quello di servizio, sentimento che anima l’intera maggioranza, scelta ad amministrare Macomer». Uda non rivela ancora i nomi di chi comporrà la Giunta e neanche quello del vice sindaco, che potrebbe essere una donna, Teresa Bucciarelli (la più votata in assoluto) oppure Maria Luisa Muzzu. Tutto si saprà nella prima riunione del Consiglio . «Dalla prossima settimana ci mettiamo tutti a lavorare con impegno e devozione per la nostra cittadina - dice Uda - i problemi da affrontare sono tanti e non vogliamo perdere altro tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA