Il Consiglio si infiamma sul caso decadenza: «Dove sta il conflitto?» 

Non tutti, nel Campo largo, ritengono «vantaggioso» il ricorso alla Corte costituzionale perché, dal punto di vista strategico, potrebbe rivelarsi controproducente. Nella maggioranza sembra una teoria comunque isolata, visto che la lettera con cui si chiama in causa la Consulta sul caso decadenza è già stata spedita a Roma con i sigilli della ceralacca.

Le posizioni

Di sicuro non è questo il timore di Roberto Deriu, capogruppo del Pd. «La delibera della Giunta nasce dall’iniziativa assunta qualche giorno fa che abbiamo sostenuto con convinzione e unità in Consiglio», dice l’ex presidente della Provincia di Nuoro. «Siamo convinti che, sulle questioni legate all’ineleggibilità, la Consulta accenderà quella luce che manca dal 1993». Il pentastellato Roberto Li Gioi ribadisce il concetto: «Tutta la maggioranza si è già espressa in Consiglio dando mandato all’esecutivo di procedere», argomenta il consigliere regionale gallurese. «Il M5S in testa è al fianco di Alessandra Todde e continuerà la sua battaglia in difesa delle prerogative della Sardegna e degli interessi dei sardi. Confermiamo tutti la massima fiducia nella presidente, nella Giunta e nel suo operato». Sebastian Cocco, capogruppo di Uniti per Todde, si riallaccia al concetto espresso da Deriu: «La linea è chiarire una volte per tutte il rapporto tra due organismi, uno amministrativo e l’altro legislativo, che afferiscono a poteri completamente diversi. Da una parte un organo costituzionale qual è il Consiglio regionale, dall’altro un organo amministrativo qual è il collegio di garanzia. Il chiarimento sarà utile anche per il futuro e aspettiamo fiduciosi il pronunciamento per il corretto funzionamento dell’amministrazione».

Garantisti

Più loquace l’opposizione. Pur senza entrare nel merito del ricorso, Ivan Piras, vicecapogruppo di Forza Italia, fa notare: «Riponiamo, da garantisti quali siamo, grande fiducia nel pronunciamento dei giudici», argomenta. «Siamo comunque pronti, qualora le decisioni su questo caso lo decretassero, a tornare alle urne. In una situazione di assoluta incertezza, siamo preoccupati del fatto che la Regione non abbia una Finanziaria approvata, ma un sistema sanitario che vacilla e una rete dei trasporti inadeguata».

All’attacco

Per Fausto Piga (Fratelli d’Italia), ci sarebbe poco da stare allegri: «La maggioranza minimizza il caso Todde e lo chiama “brufoletto”, ma è un pasticcio senza precedenti che sta facendo perdere tempo alla Sardegna, ancora oggi senza bilancio», osserva. «Se pastori e agricoltori sbagliano la rendicontazione Argea sono costretti a restituire finanziamenti, per la Todde invece si invocano complotti e ricorsi alla Corte costituzionale. Una situazione imbarazzante: i ricorsi terranno la legislatura in vita per qualche mese, ma la sensazione è che la legislatura sia già finita senza neanche essere iniziata». Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori invita chi governa l’Isola a una riflessione «non solo su un possibile giudizio giuridico, ma sul giudizio politico che i sardi stanno già esprimendo. Perché governare non significa solo gestire il potere, ma dimostrare serietà, competenza e capacità amministrativa». E ancora: «Riguardo al ricorso alla Corte costituzionale sembra un tentativo di scappare dal giudizio di merito del tribunale ordinario».

«Nessun conflitto»

Chiude Alberto Urpi, consigliere di Sardegna20Venti: «Siamo d’accordo a un ricorso al Tribunale ordinario sulla decadenza, ma non ci sembra ci sia il tanto per un ricorso alla Consulta per un conflitto che non esiste, visto che la presidenza della Regione e l’organo di garanzia sono entrambi poteri regionali».

