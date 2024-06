«Il Consiglio si esprima in modo autonomo» 

I Comitati contro la speculazione energetica non si arrendono e ieri hanno lanciato un nuovo appello. «Chiediamo al Consiglio regionale di esprimersi in modo autonomo, siamo una Regione a statuto speciale e abbiamo competenze esclusive in materia urbanistica che dobbiamo usare appieno, siamo la Regione al mondo con la più alta densità di beni archeologici, facciamo una transizione calibrata sui consumi sardi e non su quelli della Lombardia», le parole di uno dei portavoce del coordinamento Luigi Pisci. Due giorni fa i comitati hanno manifestato sotto il Consiglio. «Abbiamo riaffermato le nostre linee guida: no alla sottrazione di suolo fertile, no alle torri alte duecento metri e sì alla transizione energetica microimpattante e fatta in collaborazione con i Comuni e con ampia ricaduta sulle nostre filiere e le nostre bollette», ricorda Pisci, «non possiamo che ribadire quanto abbiamo detto per un anno e mezzo quando tutti tacevano e noi vedevamo la minaccia arrivare». Quanto al futuro, «già il fatto che la maggioranza abbia voluto inserire le province come primo punto all’odg è un chiaro segnale negativo. Noi avremmo voluto una discussione aperta e ampia sul tema. Questi sono segnali che hanno già deciso e che stanno solo aspettando il momento in cui infilare la stoccata». Resta il fatto che questa moratoria è insufficiente: «Abbiamo sempre creduto nella sospensione dei processi autorizzativi, e non della semplice cantierizzazione, perché alla fine dei 18 mesi rischiamo di trovarci centinaia di progetti approvati e non abbiamo alcuna garanzia che questo non avverrà. (ro. mu.)

