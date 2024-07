Il Consiglio si blocca sulla composizione delle commissioni 

Una questione tecnicistica e giuridica, più che politica. Uno “scontro” dentro le opposizioni a Palazzo Bacaredda sul metodo utilizzo per arrivare alla composizione delle undici commissioni consiliari che finisce con lo slittamento del via libera ai nuovi organismi permanenti. Esattamente il contrario di quello che avrebbe voluto il sindaco Massimo Zedda, che anche ieri è entrato in aula con lo stesso obiettivo che predica dal giorno dopo l’esito delle urne: accelerare l’azione amministrativa. E invece la delibera che fissa la composizione delle commissioni è rimandata a martedì prossimo. Un impasse che allunga i tempi dell’azione amministrativa che né sindaco né la sua maggioranza avrebbero voluto.

Tutto nasce dalla denuncia del consigliere Giuseppe Farris, CiviCa 2024 e capogruppo al misto: «La delibera sulle commissioni contiene un falso perché non è vero che è stato seguito l’iter regolamentare», tuona l’avvocato. «Per questo motivo chiedo al segretario comunale facente funzioni di esprimere un parere sulla sua legittimità». Cinque minuti di sospensione, che diventano quasi trenta, e alla fine, il presidente Marco Benucci è costretto a chiudere la seduta perché un parere chiarificatore, alla fine, non c’è. «In questo Consiglio ci sono due minoranze: quella di centrodestra e l’altra che rappresento io. C’è un vulnus statutario e regolamentare, lo capisco, spero che questo tema venga affrontato. Ma la cosa grave», spiega Farris, «è che la proposta di deliberazione è falsa perché inserisce i nominativi per le opposizioni», tra cui il suo, «che l’ufficio di presidenza ha ricevuto dalla minoranza di centrodestra di cui io non faccio parte». Con questo sistema, «senza essere stato coinvolto», dice, Farris è stato nominato nelle commissioni Urbanistica e Pari opportunità.

La replica in aula dei consiglieri di FdI. «Non c’è nessun falso», ha detto Pierluigi Mannino, che ha partecipato alla trattativa sui nomi per l’opposizione. «Nella ripartizione abbiamo utilizzato le cifre elettorali. CiviCa 2024 era al settimo posto ed è stata quindi la settima scelta. Un procedimento democratico». Sarà certamente così, ma alla fine ieri nessuno è stato in grado di certificarlo. Altrimenti sarebbe stata votata la delibera. E così se ne riparlerà martedì prossimo. ( ma. mad. )

