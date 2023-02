«Il Consiglio scenda in campo per sostenere l’Einstein Telescope» 

La richiesta è “semplice”, e si presume non incontrerà alcun ostacolo: «Si chiede a tutto il Consiglio comunale di sostenere questa importantissima opera». Quale? L’Einstein Telescope, «il potente rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione».

I consiglieri di minoranza (Umberto Marcoli, Carla della Volpe, Francesca Marchi, Efisio Sanna e il gruppo Oristano Più) ieri mattina hanno presentato un ordine del giorno perché «sindaco e Giunta, con il coinvolgimento attivo delle forze di minoranza, si attivino urgentemente affinché la città di Oristano partecipi attivamente in tutte le sedi preposte a sostegno del progetto dell’Einsein Telescope sito nel comune di Lula».

I consiglieri sottolineano che «sotto un tetto di roccia alto 300 metri a Sos Enattos, nel territorio di Lula, presto potrebbe istituirsi anche un piccolo Cern con a capo un team dei migliori esperti che avrà anche il compito, tra gli altri, di captare l’eco cosmica delle catastrofi più violente». E ricordano che «per il sito della Sardegna che sorge in una delle regioni più depresse in Europa a livello economico, l’arrivo di Et sarebbe provvidenziale. Solo il costo ammonta a due miliardi di euro, per un totale di investimenti stimati pari a 6 miliardi con oltre 35mila posti di lavoro». Ovvio quindi, per gli esponenti di minoranza, che quest’opera «avrà una ricaduta importante su tutta la regione». ( m. g. )

