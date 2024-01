Il Consiglio sblocca 60 milioni per il Mater Olbia 

In una delle ultimissime sedute della legislatura, il Consiglio regionale ha approvato ieri una leggina che, correggendo altre norme già approvate, consentirà di spendere risorse in diversi ambiti.

In particolare il provvedimento libera 60 milioni di euro per il rifinanziamento dell’ospedale Mater Olbia, 5 milioni di euro a favore della Dinamo Lab e Dinamo Women per un programma triennale di promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze sarde, inclusione sociale e benessere e 300mila euro per l'acquisto di caschi refrigeranti destinati al trattamento di patologie oncologiche. Per quanto riguarda i fondi destinati al Mater Olbia si tratta di una precisazione sull'autorizzazione di spesa, che non prevede maggiori oneri.

Nella seduta del Consiglio era all'ordine del giorno anche l’attesa norma sul dimensionamento scolastico, che introduce alcuni correttivi al Piano che ha ridotto da 270 a 228 il numero di autonomie scolastiche in Sardegna. Dopo un confronto tra maggioranza e minoranza è stata rimandata in commissione la proposta di legge, per poter esaminare gli emendamenti presentati. Il testo, firmato da tutti i gruppi, stabilisce che la Regione possa intervenire sull'organizzazione del servizio scolastico tenendo conto delle peculiarità geografiche, e orografiche del territorio regionale, accollandosi gli oneri.

