Il Consiglio ricorda Anna Laura Pilia 

Un minuto di silenzio in memoria di Anna Laura Pilia. Così il Consiglio comunale di Tortolì, che si è riunito ieri mattina in seduta straordinaria per approvare il rendiconto di gestione del 2023 e adottare una variazione di bilancio, ha voluto ricordare la velista di 10 anni che ha perso la vita giovedì scorso nelle acque del mare di Arbatax mentre partecipava a una seduta sportiva organizzata dal Circolo nautico. Il tutto è avvenuto in un clima di profonda commozione, con il presidente dell’Assemblea, Mara Mascia, che ha introdotto i lavori accanto al sindaco Marcello Ladu, aprendo proprio con il minuto di raccoglimento.

La tragedia della piccola atleta ha suscitato cordoglio unanime in tutta l’Isola e anche oltre Tirreno. Straziate da un dolore indicibile, le comunità di Tortolì e Lanusei, centro di cui è originario Bruno Pilia, papà della bambina ed ex primario del reparto di Radiologia dell’ospedale nonché ultimo presidente della Provincia Ogliastra, hanno manifestato vicinanza e affetto anche attraverso i provvedimenti istituzionali quali il lutto cittadino in occasione dei funerali di sabato mattina e l’annullamento di alcune manifestazioni culturali. Il dramma di Anna Laura Pilia ha coinvolto anche i quindici compagni di classe che le hanno riservato dolci pensieri.

Dopo il minuto di raccoglimento, l’Aula consiliare si è espressa sul rendiconto dell’anno passato. Il passaggio tecnico è stato approvato con il voto unanime dalla maggioranza. Hanno votato contro tre consiglieri dell’opposizione (assente Filippo Cherchi), mentre Lara Depau si è astenuta.

