Il Consiglio riaccende i fari sull’Accademia delle Belle Arti 

Sembra un paradosso: l’artistico è una delle scuole più frequentate di Cagliari (oltre mille iscritti) ma dopo il diploma gli studenti che intendono proseguire quel percorso sono costretti a spostarsi, se va bene, a Sassari o nel resto d’Italia. Oppure, peggio, a rinunciare. E questo perché Cagliari non ha ancora l’Accademia della Belle Arti. Se ne parla già dagli anni Ottanta, quando il Comune sollecitò il ministero competente per l’istituzione di una sede in città. Quattro anni fa, il tema è tornato al centro del dibattito prima con la proposta di legge dell’ex parlamentare Andrea Frailis, poi con quella della precedente amministrazione; ora a rilanciarlo è Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI in Consiglio) che ha presentato un ordine del giorno. «Una sede a Cagliari», la prima ipotesi avanzata fu di realizzarla nel Convento di San Giuseppe, «non solo garantirebbe la continuità degli studi a tanti cagliaritani ma favorirebbe la crescita artistica e culturale del territorio, sarebbe un’opportunità di collaborazione, scambi culturali tra le varie comunità accademiche e costituirebbe un investimento fondamentale per garantire l’accesso all’alta formazione artistica». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA