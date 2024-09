Il Consiglio rende omaggio al nuotatore maratoneta 

Domani pomeriggio tutto il Consiglio comunale di Monserrato renderà omaggio a Gabriele Catta, il nuotatore 22enne che martedì si è tuffato nelle acque della spiaggia di Foxi Manna a Tertenia e senza mai fermarsi ha raggiunto Marina Piccola. Prima dell'inizio della seduta consiliare, prevista per le 18:30, il sindaco Tomaso Locci gli consegnerà una targa a nome del Comune e della città.

Catta è nato a Cagliari ma vive da sempre a Monserrato. La traversata non-stop di cento chilometri a nuoto (33 ore) ha reso orgogliosi tutti i monserratini. Questa sfida estrema non è la prima che compie: nel 2022 aveva fatto una traversata in solitaria di circa 50 chilometrio da Costa Rei al Poetto. Come due anni fa, anche questa volta a spingerlo a compiere questa impresa c'è un nobile scopo: la raccolta fondi a favore della Fondazione Airc. Catta ha voluto omaggiare suo nonno venuto a mancare a causa della leucemia. «Sono disposto a nuotare per 30 ore di seguito, senza mai fermarmi, senza mai dormire. Io ci proverò sino alla fine. Ci proverò e ci riuscirò», aveva scritto su Facebook qualche giorno prima della traversata. E ci è riuscito, rendendo Monserrato orgogliosa di lui.

