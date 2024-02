Il Consiglio regionale ci prova in extremis «Salviamo le autonomie scolastiche» 

Tutte le autonomie scolastiche sarde devono essere salvate, a qualsiasi costo. Anzi, non qualsiasi: cinque milioni di euro per mantenere tutte le 270 esistenti, evitando di perdere anche le prime 42, com’è invece previsto per il prossimo anno scolastico. Lo Stato concede (si spera), la Regione paga: quei cinque milioni devono uscire dalle sue casse. Nell’ultima seduta di questa legislatura (peraltro obbligatoria, considerato che era una “statutaria”), il Consiglio regionale approva una legge che somiglia a un « chiesa salvi tutti ». Se ne riparla alla prossima seduta di un Consiglio regionale diverso, frutto delle elezioni.

Spunta una legge

La conferenza dei capigruppo partorisce una norma d’attuazione - la legge che taglia le autonomie scolastiche è nazionale - chiaramente bipartisan. In mattinata c’era solo un emendamento dell’opposizione di Eugenio Lai e Salvatore Corrias, ma poi arriva la proposta che solleva da ogni imbarazzo di schieramento: una proposta “di tutti” che dà il via libera a una norma (di attuazione, appunto) che prevede due milioni di euro per il 2024 e altri tre milioni per il 2025. Questi soldi consentono di pagare il personale degli uffici di tutte le 270 autonomie scolastiche sarde. Poi il voto in Aula: i 34 (pochi) consiglieri presenti votano tutti sì. Risultato: autonomia scolastiche salvate (ma bisognerà vedere che cosa dirà il Governo nazionale), e così la campagna elettorale per le Regionali del 25 può proseguire senza sussulti: la proposta è di tutti, e tutti possono vendersela come successo nella caccia al voto degli elettori.

Il confronto

La questione del mantenimento di tutte le direzioni scolastiche (questo significa essere un’autonomia) è da affrontare con lo Stato. Via Roma ha previsto di avviare le procedure previste dall’articolo 56 dello Statuto sardo, per definire la norma d’attuazione nata in extremis in Consiglio. L’articolo 56 prevede che “una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica, e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto”. Dunque, bisognerà vedere l’orientamento del Governo, intanto si va a votare con mezza soluzione in tasca.

Arriva il ministro

In quest’ottica, non guasta la presenza del ministro dell’Istruzione e del merito, lunedì prossimo a Cagliari. Giuseppe Valditara visiterà la Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy: alle 13,15 il punto stampa e l’incontro con gli studenti della primaria, alle 13,45 parteciperà ai laboratori di cucina degli istituti alberghieri, alle 14.30 incontrerà i dirigenti scolastici della provincia di Cagliari e alle 15 sarà al Teatro lirico: lì è in programma l’iniziativa conclusiva di “Scuola Futura Cagliari”. Un occasione per parlare di questa norma d’attuazione sarda.

Che cosa cambierebbe

Come motiva, la Regione, questa spesa di cinque milioni di euro in due anni di fondi propri per mantenere in piedi tutte le 270 autonomie scolastiche? Col fatto che la Regione stessa potrà tenere conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e delle specifiche condizioni anche sotto il profilo socio-economico, presenti nel territorio sardo. Lo spopolamento porta un numero inferiore di alunni in ciascuna scuola, poi c’è il problema della viabilità che spesso non è adeguata. Infatti il tasso di dispersione scolastica (cioè di ragazzi che lasciano la scuola) è altissimo. Su questa base la Regione potrà cercare un’intesa con lo Stato per mantenere, con i maggiori oneri a proprio carico, tutti i presidi scolastici, costituiti da un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici. I costi tengono conto delle retribuzioni di questo personale, cioè stipendio e indennità, parametrate in seicento euro l’anno per il personale da ripartire in sede di contrattazione d’istituto. Il calcolo, per il 2024 e il 2025, ha portato a un’autorizzazione di spesa di un milione 996.778 euro per quest’anno e due milioni 995.167 per il prossimo.

La programmazione

A fronte di queste spese, entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta dovrà adottare un piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche situate nel territorio regionale. Su quanto stabilisce questa delibera, la competente Commissione del Consiglio regionale dovrà esprimere un parere. Intanto, si va alle urne con le bottiglie di spumante in mano.

