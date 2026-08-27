Il Consiglio protesta: «La Giunta è assente» 

È cortocircuito tra Consiglio comunale e Giunta. Maggioranza e opposizione lamentano infatti scarsa collaborazione da parte dell’amministrazione per permettere loro di esercitare a pieno le funzioni da consiglieri comunali. Questo è quanto emerso nel corso dell’ultima seduta consiliare, quando alcuni componenti della massima assemblea cittadina hanno fatto manifestato i disagi.

Malcontento

Tuttavia tra i banchi dell’aula c’è fermento: è stato fatto emergere da Giacomo Guadagnini, già dimissionario come presidente della seconda commissione ma ancora capogruppo del PD. In un suo intervento, Guadagnini ricorda che quando era ancora presidente della commissione Lavori pubblici, aveva invitato «prima per vie brevi e poi con note formali e protocollate i due assessori competenti per dare aggiornamenti sullo stato dei lavori e della gestione della piscina.

Ad aver stupito l’esponente della maggioranza è stato: «Il silenzio come unica forma di riscontro. Di fronte a questa che è una palese violazione regolamentare ho informato il sindaco, il presidente del consiglio e il segretario generale senza avere risposta». Prima di concludere Guadagnini si chiede: «Chi è il garante effettivo del rispetto del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle prerogative dei consiglieri?».

Gli episodi

Nel corso della stessa seduta l’esponente di Sinistra Futura Sandro Mereu ha fatto un'altra rimostranza: «Mi son recato dal dirigente per chiedere informazioni circa un finanziamento relativo ai lavori di riqualificazione del teatro di Bacu Abis e mi è stato comunicato che non potevo ricevere risposta se non dopo il consenso dell’assessore competente. Il regolamento dice che noi dovremo avere notizie in merito all’andamento dei lavori ogni qualvolta ne facciano richiesta e questo è indispensabile per permetterci di esercitare il nostro ruolo».

L’aula del Consiglio comunale non è nuova a questo tipo di rimostranze e neanche al fatto che a presentarle siano esponenti della stessa maggioranza. Per il momento, in alcuni casi per scelta o in altri per impossibilità materiale nel farlo, la maggioranza ha preferito non rispondere. È facile attendersi che il clima da qui alla prossima primavera, quando si dovranno tenere le elezioni per il rinnovo del Consiglio, si faccia sempre di più incandescente

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