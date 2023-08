Il Consiglio: ora basta Far West, no al proliferare di parchi eolici  

Voto unanime del Consiglio comunale per l’adesione all’iniziativa dell’istituzione di un comitato di Comuni sardi che concordino sulla necessità che le prossime iniziative imprenditoriali per la realizzazione di parchi eolici sul territorio regionale derivino da una seria, completa e approfondita attività di programmazione e pianificazione. Preoccupa infatti quanto sta accadendo nell’Isola:

«È possibile parlare di un vero e proprio Far West energetico, che vede il proliferare aggressivo di proposte progettuali, in gran parte già realizzate, per la creazione di parchi eolici a fortissimo impatto ambientale e paesaggistico», è stato evidenziato in Consiglio. Si chiede quindi che le comunità locali interessate vengano coinvolte «con la previsione di interventi di compensazione consistenti, certi e definiti a parziale ristoro degli enormi disagi subiti».

Si chiedono anche garanzie per il ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento degli impianti (siano essi eolici o fotovoltaici) e delle strutture connesse, giunti a fine ciclo produttivo. Gli atti adottati dall’Assemblea civica di Sedilo saranno trasmessi al Comune di Escalaplano, ente promotore della costituzione di un comitato di Comuni di opposizione critica al proliferare incontrollato di parchi eolici sul territorio regionale. In aula diversi gli interventi registrati. ( a. o. )

