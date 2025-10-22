VaiOnline
Villasimius.
23 ottobre 2025 alle 00:26

«Il Consiglio non si riunisce da due mesi: è inaccettabile» 

Nessuno Consiglio comunale dallo scorso 28 agosto e allora il gruppo di opposizione passa all’attacco: «Il 25 agosto – sottolineano Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano - abbiamo mandato una pec e chiesto un Consiglio straordinario con temi che contano per il paese: i danni del devastante incendio nella valle di Riu Trottu, la gestione delle spiagge e delle concessioni balneari, la tutela e il controllo dell’Area Marina Protetta. Nessuna risposta».

Altra richiesta, con un sollecito, lo scorso 20 settembre: «Ancora niente – proseguono – e il sindaco dice che è colpa del segretario che non c’è. Ed invece dal 13 ottobre c’è il segretario definitivo ma ancora nessuna convocazione». Quindi l’affondo finale. «Villasimius è bloccata – concludono i consiglieri di minoranza - Tutto viene spostato, rimandato, nascosto. Vogliono far passare tutto inosservato: l’incendio, la gestione delle spiagge dal divieto alla balneazione fino ai ricci illegali dell’imbarcadero dell’Isola dei Cavoli».

Per il sindaco Gianluca Dessì, 51 anni, la spiegazione è semplice: «Non capisco questo attacco da parte della minoranza anche perché tutti sapevano che non c’era il segretario. La nomina definitiva è arrivata la scorsa settimana, mi pare logico che al nuovo segretario serva un minimo di tempo per mettere in moto la macchina». In ogni caso «nei prossimi giorni – conclude Dessì - ci sarà la conferenza dei capigruppo e subito dopo convocherò il Consiglio comunale». (g. a.)

