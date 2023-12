Il Consiglio: no a Isili sede unica 

Il Consiglio comunale di Mandas boccia i nuovi criteri imposti e le modalità di definizione dei piani di dimensionamento scolastico imposti dal Governo nazionale. L’assemblea, convocata dal sindaco Umberto Oppus, ha approvato un documento per esprimere contrarietà al nuovo dimensionamento scolastico 2024/2025 che, se attuato, avrà come conseguenza principale l’accorpamento e la chiusura di quegli istituti scolastici in cui sono iscritti meno di 900 studenti, con una possibile riduzione in Sardegna di almeno 42 autonomie scolastiche».

Numeri che non lasciano scampo all’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa della scuola di Mandas, dove gli alunni iscritti sono circa 400: sarebbe accorpata a Isili. «La Giunta regionale ha deliberato in via preliminare di recepire gli assurdi e allucinanti parametri imposti dal Governo nazionale – ha detto Oppus –, è inaccettabile assecondare questi assurdi parametri economici e finanziari su tessuti vitali come l’istruzione». (sev. sir.)

