Il Consiglio nazionale: «Rilanciamo l’istituto salesiano»  

«Formiamoli a casa nostra». Carmine Arzu, cintura nera di cultura salesiana, usa parole che avrebbe apprezzato San Giovanni Bosco. Il soggetto sono sempre i ragazzi, la scuola il glorioso istituto in cui i salesiani nel 1898 portarono cultura e speranza di una vita migliore. Il Consiglio nazionale Ex Allievi, in programma da venerdì a domenica, è l’occasione per ribadire l’importanza di una istituzione formativa che ha costruito Generazioni. L’addio dei figli di Don Bosco può essere superato solo con il rilancio della scuola professionale. Di questo si parlerà tra Lanusei e Cea.

«Ci sono i presupposti, ci sono perfino i fondi», spiega Arzu. L’entusiasmo nella fede e nella fiducia negli uomini è lo stesso dell’uomo di Valdocco. I lavori cominceranno sabato alle 10, con i saluti del delegato nazionale Costanza, del sindaco Burchi e dello stesso Arzu. Formazione, preghiera e qualche momento di divertimento. Gli ex allievi di Lanusei, al comando della colonna Umberto Martinelli, intendono mostrare le potenzialità della struttura. Nelle scale e gli androni sembra ancora di sentire le voci degli alunni di ieri, sempre grati a chi ha aperto loro le porte. Domenica nella colonia salesiana di Cea il proseguo dei lavori. È certo che lo spirito di Don Bosco ci sarà. (si. l.)

