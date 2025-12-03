Il Consiglio incontra Bartolazzi 

La sanità di Carbonia e del territorio con il fiato sospeso in attesa di quanto avverrà questa mattina. Alle 8 un Consiglio comunale in seduta straordinaria si terrà nella sala consiliare di Piazza Roma per approvare, si spera all’unanimità, un documento descrivente la grave situazione dell’ospedale Sirai e della sanità più in generale. Al termine della seduta i consiglieri si dirigeranno verso Cagliari dove, intorno alle 11, è previsto un incontro con l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. Quella dovrà essere l’occasione non solo per elencare, per l’ennesima volta, le criticità che ormai sono note a tutti, ma soprattutto per conoscere soluzioni e programmi attuativi, che migliaia di persone aspettano, chi da mesi chi da anni. Nel corso dell’incontro con l’assessore il documento sarà esposto dal sindaco Pietro Morittu. L’auspicio è che l’incontro termini non solo con parole ma con atti concreti.

