Il Consiglio regionale ha approvato ieri (25 voti a favore, 23 contrari) l’emendamento che consente di aumentare del 25 per cento le volumetria per hotel a 5 stelle e del 15 per cento degli hotel già esistenti. L’assessore Salaris: puntiamo al turismo di fascia più alta. L’opposizione: lunare parlare di nuovi posti letto.

