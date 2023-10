Il Consiglio dice no alle suite di lusso nel faro di Capo Figari 

Dopo mobilitazioni, petizioni e interrogazioni parlamentari, Capo Figari approda in Consiglio comunale (aperto) per discutere delle sorti dell'ex semaforo, da cui Guglielmo Marconi avviò il primo collegamento radio, e della Batteria Luigi Serra, a rischio privatizzazione e cementificazione dopo l'accordo di concessione tra Regione e New Fari srl per la valorizzazione delle strutture ai fini ricettivi. Tutti d'accordo che Capo Figari è un bene identitario, culturale e ambientale, e tutti contrari all'ipotesi progettuale avanzata dalla società cagliaritana di trasformare le due strutture in un hotel di lusso, maggioranza e opposizione escono con un'idea condivisa. Nessuna speculazione privata e totale fruizione pubblica del sito, formalizzata nell’approvazione della delibera che esprime parere negativo al progetto preliminare della New Fari.

«Sono contento dell'espressione unanime di questo Consiglio a favore di Capo Figari e contro il progetto del concessionario», ha commentato Mulas. Rimandate, però, le decisioni sostanziali sulla destinazione dei due immobili a una commissione consiliare da istituire allo scopo di mettere nero su bianco le alternative al progetto. Una decisione sollecitata dall'intervento del vicepresidente della Regione, Giuseppe Fasolino, presente in Aula: «Preparate un documento da inviare in Regione che contenga ciò che volete fare di questi beni e che rispecchi quello che vuole la comunità». Alla seduta pubblica, molto partecipata, anche le associazioni del territorio, in testa il comitato di cittadini Maremosso: «Non abbiamo nessuna intenzione di arrivare al progetto definitivo, questa storia deve finire prima».

