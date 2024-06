Il Consiglio dice no al parco fotovoltaico nelle zone agricole 

No al parco fotovoltaico da 111 megawatt che la Myt Sardinia vorrebbe installare a Portovesme, su un’area da 200 ettarii: il Consiglio comunale di Portoscuso, all’unanimità, ha bocciato senza appello il nuovo progetto per un mega parco fotovoltaico che dovrebbe sorgere a ridosso dell’area industriale. «Non possiamo privarci di quei terreni che non sono industriali, come si dice nel progetto, bensì agricoli - ha detto in aula il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - un parco che non porta nessun beneficio ai cittadini o alle attività produttive. Non possiamo che essere contrari». Posizione condivisa dalla minoranza. «Dobbiamo dare un messaggio forte - ha detto Rossano Loddo - deve essere chiaro che siamo contrari a questi progetti, quel che resta libero del nostro territorio deve rimanere nella disponibilità dei cittadini»

Il documento approvato dal Consiglio è durissimo: «Esprimiamo una netta contrarietà al progetto di Myt Sardinia e ad ogni altro progetto di Fer ubicato nel nostro territorio - si legge nell’ordine del giorno - risoluzione - all’interno del quale non ci sono e non ci possono essere “aree idonee”». Sullo stesso progetto della Myt per il parco fotovoltaico a Portoscuso si è già espressa la Regione, con un parere dell’assessorato agli Enti locali e Urbanistica che elenca alcune criticità sul vincolo paesaggistico e agroforestale, chiarendo inoltre che le aree oggetto dell’intervento si trovano in zona E (agricola). Per l’installazione dell’impianto sono previste opere di scavo e «l’eliminazione di 218 alberi e arbusti di grandi dimensioni, mentre la macchia evoluta da eliminare copre circa 7 ettari». Le conclusioni dell’assessorato sono chiare: «Si anticipa che per le criticità elencate l’intervento, come proposto - si legge nel parere - appare non compatibile con i valori tutelati dal vincolo in quanto risulta avere un’eccessiva estensione, determina forti trasformazioni su aree naturali e sub naturali, limita l’utilizzo agricolo dell’area e prevede un consistente taglio vegetazionale anche in area boscata».

Dopo aver discusso di fotovoltaico, in Consiglio si è parlato anche della denuncia lanciata dalla Piam di Carloforte sull’insolita torbidità dell’acqua riscontrata dai sommozzatori impegnati in tonnara con commenti unanimi sulla necessità di fare chiarezza rispetto alla segnalazione che merita la massima attenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA