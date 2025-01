Il Consiglio di Stato: via Almirante si può fare 

Non ci sono motivi ostativi affinché sia intitolata a Grosseto una via a Giorgio Almirante. Così il Consiglio di Stato, ritenendo non ammissibile il ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato nel luglio 2023 dal Pci. La polemica va avanti dal 2017, quando FdI lanciò una prima proposta, e ha visto l’Anpi protestare voltando le spalle e intonando Bella Ciao nel 2023, durante il discorso del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna alla cerimonia per la commemorazione dei Martiri d’Istia a Maiano Lavacchio e il 25 aprile. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sentito un anno fa dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, aveva detto che Almirante era «un personaggio politico che è stato in Parlamento per più di 40 anni ed ha comunque contribuito alla vita della Repubblica. Era difficile» che il nullaosta di competenza del prefetto «dovesse essere negato per motivi di ordine pubblico». Ora il Consiglio di Stato spiega che spetta ai Comuni il potere esclusivo di decidere sul nome delle vie, mentre il prefetto è chiamato a decidere se rilasciare o meno l'autorizzazione in base a valutazioni di tutela dell'ordine pubblico o di esigenze di regolarità anagrafica.

