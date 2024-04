Il Consiglio di Stato non blocca il rigassificatore 

Nessuno stop dal Consiglio di Stato alla realizzazione del deposito di gas naturale liquefatto e dell’impianto di rigassificazione nel porto di Cagliari. I giudici romani hanno rigettato il ricorso presentato dal Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, confermando la sentenza del Tar del Lazio che aveva spianato la strada al progetto della Sardinia Lng da 120 milioni di euro.

La decisione

A formalizzare il ricorso contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aveva dato il via libera all’iniziativa - sollecitando la riforma della sentenza di primo grado dello scorso anno - è stato il responsabile dell’associazione Mariano Strazzeri, attraverso gli avvocati Paola Carioli e Riccardo Salvini. A difendere il Ministero c’era l’Avvocatura dello Stato, mentre la Sardinia Lng era assistita dai legali Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo. «È stato ragionevolmente evidenziato», scrive il Consiglio di Stato, «che il Porto Canale costituisce l’unico approdo della Sardegna incluso tra i 14 porti italiani “core” delle reti trans-europee di trasporto, individuati per garantire la disponibilità di combustibili puliti alternativi». Per il collegio presieduto dal giudice Gerardo Mastrandrea il terminal container di Giorgino «è posto in un’area complessivamente limitrofa al tracciato delle reti di trasporto del gas GPL (Gas Petrolio Liquefatto) esistenti a servizio dell’area vasta di Cagliari, oltre che collocato in prossimità al luogo di ubicazione del progetto di metanodotto (vicino alla dorsale Sarroch, Oristano, Porto Torres)».

Il ricorso

Il ricorso del comitato di quartiere del Villaggio Pescatori era arrivato dopo la Conferenza di servizi indetta dal MISE e il nulla osta di fattibilità da parte del Ministero dell’Interno, la successiva Valutazione di impatto ambientale del Comitato Tecnico e i pareri favorevoli dei ministeri del Beni Ambientali e della Transizione ecologica, di Enac, Agenzia delle Dogane e Regione Sardegna. Contro il progetto nel Porto Canale si era schierata anche la società Grandi Trasporti Marittimi Spa, che nel dicembre 2022 si era vista bocciare il ricorso sempre dal Tar del Lazio. Ora è arrivata anche la sentenza del Consiglio di Stato che boccia l’appello del comitato di quartiere che aveva dato vita ad una mobilitazione contro il rigassificatore. L’investimento – come detto si parla di 120 milioni di euro – prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio di gnl con capacità di 22mila metri cubi e un impianto per la trasformazione del gas che arriva con le navi dallo stato liquido a quello gassoso.

