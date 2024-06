Il Consiglio di Stato: «Interessi privati da salvaguardare» 

La giungla di norme, sentenze e direttive internazionali sul tema delle concessioni demaniali si è arricchita di un’ulteriore voce autorevole, quella del Consiglio di Stato italiano, che per una volta potrebbe aver dato un bell’assist ai titolari di stabilimenti per portare a casa una vittoria non di poco conto.

I giudici sostengono infatti con quattro distinte ordinanze (l’ultima delle quali pubblicata ieri) che: «Prevale l'interesse privato a continuare l'attività ancorché decaduto dalla concessione non essendo i Comuni nelle condizioni di affidare a terzi il compendio demaniale. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, appare quindi preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità».

Tradotto in termini meno tecnici significa che, non essendoci ancora le condizioni per pubblicare bandi pubblici di nuove assegnazioni, visto che sull’argomento deve ancora pronunciarsi la Corte di Giustizia dell’Ue, le attività devono continuare a lavorare come in passato.

«E ciò senza evidenziare che i concessionari sono titolari di atti amministrativi, mai annullati né ritirati dalla Pubblica Amministrazione», spiegano i rappresentanti del Sib, il sindacato dei balneari.

«Si tratta, pertanto, di un orientamento oramai uniforme e costante della Giustizia amministrativa», ha sottolineato il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione. «Stupisce che il Governo stia lasciando soli i balneari nella difesa non solo delle loro ragioni ma degli interessi pubblicistici ad avere servizi collettivi, come quello del salvataggio a presidio persino della pubblica incolumità. che, purtroppo, viene dolosamente sottaciuto da chi tenta di calunniare i concessionari attualmente operanti qualificandoli presunti occupatori abusivi».

