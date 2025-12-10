VaiOnline
Siniscola.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Il Consiglio di Stato dà torto a Carta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Consiglio di Stato chiude definitivamente la lunga querelle giudiziaria che ha visto protagonista Marco Carta, presidente del Consiglio comunale di Siniscola estromesso dal suo incarico e poi reintegrato dal Tar: la suprema magistratura amministrativa ha dato ragione al Comune, ribaltando la precedente sentenza di primo grado.

Si tratta dell’ultimo atto di una vicenda politica e giudiziaria iniziata dopo l’uscita di Carta dalla maggioranza che nel 2021 aveva sostenuto il sindaco Gian Luigi Farris. Carta, eletto nella lista di maggioranza e poi divenuto fortemente critico verso l’esecutivo, era stato revocato dal ruolo di presidente del Consiglio comunale per il presunto venir meno della sua imparzialità.

Il Tar Sardegna, in un primo momento, aveva accolto il ricorso di Carta, giudicando insufficiente la motivazione addotta dal Consiglio comunale e disponendo il suo reintegro, ritenendo la figura del presidente un ruolo di garanzia.

Ora però il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’amministrazione, riconoscendo fondate le contestazioni sul venir meno della necessaria funzione super partes, e ha dunque riabilitato la delibera di revoca.

Sul piano politico, la decisione apre una fase delicata per il sindaco Farris che dopo l’elezione di fine settembre siede nel Consiglio provinciale nella maggioranza di centrosinistra a sostegno del presidente Giuseppe Ciccolini.

Per ora ha scelto la linea del silenzio, evitando commenti sulla sentenza che mette fine a una delle pagine più controverse della recente vita amministrativa cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 