Il Consiglio di Stato dà torto a Carta 

Il Consiglio di Stato chiude definitivamente la lunga querelle giudiziaria che ha visto protagonista Marco Carta, presidente del Consiglio comunale di Siniscola estromesso dal suo incarico e poi reintegrato dal Tar: la suprema magistratura amministrativa ha dato ragione al Comune, ribaltando la precedente sentenza di primo grado.

Si tratta dell’ultimo atto di una vicenda politica e giudiziaria iniziata dopo l’uscita di Carta dalla maggioranza che nel 2021 aveva sostenuto il sindaco Gian Luigi Farris. Carta, eletto nella lista di maggioranza e poi divenuto fortemente critico verso l’esecutivo, era stato revocato dal ruolo di presidente del Consiglio comunale per il presunto venir meno della sua imparzialità.

Il Tar Sardegna, in un primo momento, aveva accolto il ricorso di Carta, giudicando insufficiente la motivazione addotta dal Consiglio comunale e disponendo il suo reintegro, ritenendo la figura del presidente un ruolo di garanzia.

Ora però il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’amministrazione, riconoscendo fondate le contestazioni sul venir meno della necessaria funzione super partes, e ha dunque riabilitato la delibera di revoca.

Sul piano politico, la decisione apre una fase delicata per il sindaco Farris che dopo l’elezione di fine settembre siede nel Consiglio provinciale nella maggioranza di centrosinistra a sostegno del presidente Giuseppe Ciccolini.

Per ora ha scelto la linea del silenzio, evitando commenti sulla sentenza che mette fine a una delle pagine più controverse della recente vita amministrativa cittadina.

