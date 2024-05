Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: il Florio senza tavolini   

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune che aveva sospeso la concessione del suolo pubblico per trenta giorni al Bar Florio, confermando la sentenza del Tar. Dunque da oggi il locale di piazza San Domenico toglierà tavolini e sedie fino al 31 maggio: undici giorni, che coincidono con il periodo individuato dall’amministrazione per “scontare” la sanzione (era stato stabilito il mese di maggio, ma i tempi della giustizia amministrativa sono stati più lunghi e la decisione del Consiglio di Stato si è sovrapposta così con l’arco temporale dell’eventuale stop alla concessione in caso di sentenza favorevole al Comune). Gli altri diciannove giorni dovranno essere dunque fissati dalla stessa amministrazione.

In particolare, nella sentenza, si dà ragione al Comune (difeso dall’avvocata Francesca Frau) anche nel divieto di emissioni sonore e rumorose del singolo locale perché «se in una strada vi sono più locali, e nelle zone della “movida” si tratta di decine di attività, diversi dei quali producono suoni dall’interno verso l’esterno pur restando sotto la soglia consentita, vada sé che la loro sommatoria produce un grado di rumore di gran lunga superiore ai limiti consentiti». Dunque il Comune giustamente limita «le emissioni sonore complessive di zona all’esterno dei locali di Cagliari, al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica».

Ora il Bar Florio, difeso dall’avvocato Aldo Luchi insieme a Jacopo Fiori e Monica Murgia, valuterà eventuali ulteriori passi perché alcuni passaggi della sentenza non convincono i legali. (m. v.)

