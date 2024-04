Il Consiglio di Stato: «Concessioni demaniali, subito i bandi» 

Arriva un nuovo capitolo della lunga diatriba italiana che da mesi tiene con il fiato sospeso balneari, ambientalisti, amministratori comunali e buona parte degli esponenti politici sia in Italia che nelle sedi europee. Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe e si richiama «ai principi della Corte di Giustizia Ue» per dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». La Regione Sardegna aveva prorogato le concessioni fino al 31 dicembre 2024. Nella sentenza si sottolinea che la risorsa spiaggia «è scarsa», al contrario di quanto sostenuto dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della Bolkenstein. «La mappatura delle coste, svolta nei mesi scorsi dal tavolo tecnico sulla base dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - chiariscono fonti di Fratelli d’Italia - è frutto di un lavoro serio che ha visto coinvolti tutti i ministeri competenti. I risultati di tale lavoro sono oggetto dell’interlocuzione in corso tra il governo e la Commissione europea, volto a superare la procedura di infrazione e a definire una norma di riordino dell'intero settore che dia certezza agli operatori e alle amministrazioni locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA