Il Consiglio di Stato “autorizza” il piano Ittiri-Villanova 

Ora c’è l’imprimatur del Consiglio di Stato. E quindi si può definire sostanziale il via libera al parco eolico da 66 Mw tra i Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone. Al centro della decisione c’è un mero motivo economico: la società rischia di perdere i finanziamenti per attuare il suo piano. Ecco perché. La sezione quarta del Consiglio di Stato, con l’ordinanza 6402/2025, ha ribaltato nei giorni scorsi la decisione del Tar della Sardegna, che si era espresso in modo favorevole al diniego della Regione. Il Consiglio di Stato ha quindi chiesto alla Regione di permettere alla società Rwe Renewables Italia (patrocinata da Claudio Viviani dello studio legale Renna&Viviani con sedi a Milano, Genova e Torino) di iniziare la preparazione dell’area per non pregiudicare il finanziamento dell’opera.

L’impianto eolico in questione aveva ottenuto l’autorizzazione unica regionale il 22 gennaio 2024 ma, a ottobre, sempre la Regione aveva comunicato il suo diniego. La Rwe Renewables Italia aveva impugnato il provvedimento al Tar Sardegna, soccombendo. Seguì un altro ricorso al Consiglio di Stato. Ora, come riporta Il Sole 24 Ore sulla base del mero principio economico e sul bilanciamento degli interessi in gioco, il Consiglio di Stato, ha sostanzialmente accolto, nella fase cautelare, i motivi sollevati della società e ordinato alla Regione di emanare i decreti di occupazione d’urgenza delle aree necessarie al progetto del parco eolico, senza attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale sull’impugnazione di una possibile incompatibilità paesaggistica del parco eolico.

In sostanza, il parco da 66 Mw si farà a prescindere, senza sapere come la pensano i cittadini di Ittiri e Villanova Monteleone. E, in questo caso, andando contro una decisione della Regione assunta in base alle leggi locali. Non è la prima volta e, con quel che stiamo vedendo, non sarà neppure l’ultima.

RIPRODUZIONE RISERVATA