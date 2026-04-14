Il Consiglio dei ragazzi: ecco la nostra Giunta 

Momento speciale per le seconde classi della scuola media, protagoniste della cerimonia di insediamento del Consiglio comunale dei giovani. A guidare l’assemblea sarà il nuovo sindaco junior, Tommaso Frigau, che ha prestato giuramento davanti ai compagni e alle autorità per poi presentare la sua Giunta al Consiglio. Ne fanno parte Gabriele Frigau, Greta Manunza, Gabriele Carta, Lorenzo Frigau, Giuseppe Coppo, Giovanni Stara, Asia Ariu, Laura Solinas. Alla cerimonia hanno partecipato il coordinatore nazionale dei Consigli comunali dei giovani, Mario Di Rubbo, il dirigente dell’Istituto comprensivo di Bosa, Alessandro Cortese, il vicesindaco Federico Ledda, diversi assessori e consiglieri comunali, oltre al presidente del Consiglio, Vincenzo Pinna. Presenti anche ex sindaci, docenti e il professor Davide Ticca, promotore locale del progetto. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA