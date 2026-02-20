Il Consiglio dei bambini riunito a Cagliari 

Nel palazzo del potere regionale hanno manifestato le loro istanze, fra cui l’esigenza di poter godere di percorsi autonomi tra casa e scuola. A varcare la soglia del palazzo di via Roma sono stati Chiara Farci, Volodymyr Ostash, Simone Solanas, Gioia Marongiu, Dora Solanas, Francesco Puncioni, Alice Longoni, Carlo Cabras, Andrea Coli, Emma Depau, Gioele Aversano, Beatrice Galluzzu, Alessandro Piras, Adele Piroddi, Sofia Monni, Manuel Selenu, Viola Ceselia, Lorenzo Porcu, Viola Corda, Riccardo Secci, Matilda Sara Marongiu e Stefano Nicolò Vacca.

La carica dei ventidue componenti del Consiglio comunale dei bambini e delle bambine di Tortolì è stata accolta a Cagliari da Camilla Soru, presidente della commissione Cultura, e dal consigliere regionale Salvatore Corrias. «Bambini e bambine hanno potuto aprire un confronto con l’organismo presieduto da Camilla Soru su temi che riguardano i loro interessi», puntualizza Maurizio Murino, sociologo e coordinatore del progetto educativo. Ad accompagnare i piccoli, oltre le insegnanti, c’era Irene Murru, assessore comunale all’Istruzione: «I piccoli consiglieri hanno vissuto un’esperienza di partecipazione attiva e cittadinanza consapevole».

RIPRODUZIONE RISERVATA