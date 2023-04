Il Consiglio dà il via libera alle commissioni consultive 

Via libera alle commissioni consultive: il Consiglio comunale di Carloforte ha dato il via libera al regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni aperte alle categorie.

«Durante la nostra campagna elettorale abbiamo proposto questi strumenti, un modo efficace per mantenere il legame con la comunità - ha detto il sindaco Stefano Rombi - oggi approviamo il regolamento ma in questi mesi sono già state istituite le commissioni Sport e Cultura che ora dovranno essere formalizzate sulla base del regolamento». Ciascuna commissione consultiva sarà composta da una commissione plenaria, a cui parteciperanno tutti i soggetti interessati per il settore, e una commissione operativa, composta dai membri scelti dalla plenaria. «Abbiamo scelto uno strumento diverso dalle commissioni semplicemente nominate dal Consiglio - ha detto Pierangelo Rombi, consigliere che ha seguito l’iter del regolamento - bensì una commissione a disposizione della comunità e delle sue categorie».

Il Consiglio ha approvato anche alcune modifiche al regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. «Per il momento non ci siamo occupati di questioni “estetiche” - ha detto il sindaco - ma abbiamo voluto dare un po' più di ordine nella concessione del suolo pubblico». (a.pa.)

