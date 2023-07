«Il Consiglio convochi il question time» 

Convocare subito il question time . Lo chiedono i tre consiglieri di minoranza Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas. «Dal 2016, ovvero dall'insediamento della giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci ad oggi, i question time sono diventati una rarità», dichiarano i tre esponenti del gruppo consiliare “Pauli Monserrato - La Svolta”. «Lo statuto comunale prevede che vengano convocate almeno due sedute all'anno, invece da quando si è insediata l’amministrazione, se ne sono svolte meno di una all'anno». Picciau, Zucca e Argiolas proseguono: «Sembra quasi che si voglia evitare il confronto coi cittadini, proprio come si evita il confronto in Consiglio comunale, le cui sedute vengono convocate col contagocce, solo per atti dovuti e spesso senza poter discutere le decine interpellanze e mozioni ferme da anni. Vogliamo il question time quanto prima e che venga data la parola ai cittadini»

