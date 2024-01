Il Consiglio contro l’eolico 

Il Consiglio, maggioranza e opposizione, e la giunta comunale si oppongono ad un intervento speculativo finalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici in territorio comunale e non solo. Questo è emerso nel corso dell’ultima seduta attraverso la discussione di un’interpellanza presentata da Sinistra Futura e Movimento Cinque Stelle. Nel presentare il documento Matteo Sestu, ribadendo di comprendere benissimo l’importanza delle fonti di energia rinnovabile ha rimarcato come «il grande problema deriva dal fatto che verosimilmente la produzione sarà monopolizzata da grandi multinazionali che potrebbero permettersi facili investimenti e tenere per sé i profitti, utilizzando solo una piccola percentuale nel territorio». I problemi non finiscono qui: «nel nostro Comune è prevista l’installazione di diversi parchi eolici e fotovoltaici e né le comunità locali né i comitati ed enti di valutazione sono stati coinvolti al fine di stabilire se l’installazione di questi impianti confligge con il paesaggio e con il patrimonio storico».

I consiglieri

«Condividiamo le motivazioni dell’interpellanza – ha detto Giacomo Guadagnini, capogruppo del Pd – e in particolare la necessità di varare un documento unitario che proponga un’unica comunità energetica Sarda». Beppe Vella di “Ora x Carbonia” si augura «che non si vada ad investire nei terreni agricoli coltivabili. Si all’energia alternativa, no a quella distruttiva».

Nessuna ricaduta

Antonio Caggiari di “Uniti per rinascere” mette l’accento sull’aspetto occupazionale: «Le promesse per lo sviluppo del territorio sono false. Ci saranno pochissimi nuovi posti di lavoro e verremo defraudati delle nostre terre». Per Gianluca Lai del Movimento Cinque Stella «sull’attuazione dei progetti vi è una grandissima responsabilità della Regione. Piuttosto che all’avvento delle multinazionali dovremmo guardare all’istituzione delle comunità energetiche e della società elettrica sarda». Anche la Giunta, chiamata ad esprimersi, per nome dell’assessore all’ambiente Manolo Mureddu ha espresso forti perplessità. Oltre ad aver ricordato che «sino a due mesi fa sul territorio comunale sono stati presentati 12 progetti, alcuni approvati, altri in fase di approvazioni e altri bocciati» ha ribadito che «è in corso un attacco speculativo sul fronte delle rinnovabili. Un azione massiva che non tiene conto delle autonomie locali, che, tra l’altro, non hanno nessun potere autorizzativo a riguardo. Noi ci opponiamo e sosterremo qualsiasi iniziativa che proponga una moratoria per rispondere a questo attacco». In aula era presente anche una delegazione dei comitati civici che protestano contro l’installazione selvaggia. «Siamo soddisfatti della presa di consapevolezza del problema da parte di tutta l’amministrazione comunale», ha commentato Giancarlo Ballisai.

