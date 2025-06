Il Consiglio comunale torna nella sua casa 

La nuova sede del Consiglio comunale è la “casa comunale” di via Garibaldi. Dopo anni addio a quella di via Mameli, che resterà comunque secondaria. Lo ha deciso l'assemblea durante l'ultima seduta civica. La nuova sala consiliare, al secondo piano del palazzo comunale, sarà dotata di tecnologie che permetteranno la partecipazione anche da remoto nei casi previsti dal regolamento. La delibera è stata illustrata dalla presidente Mara Mascia. Sarà consentita la partecipazione a distanza per le consigliere e i consiglieri nei periodi di maternità (anticipata, obbligatoria, facoltativa) e congedo parentale.

Per l’amministrazione Ladu la delibera «segna un progresso nei lavori consiliari, offrendo una valida alternativa alla presenza per tutelare le esigenze dei consiglieri». Via libera all'unanimità al nuovo progetto della rotatoria su via Generale Tosciri, frutto di una «revisione concordata con la parte privata per garantire la compatibilità con la futura pista ciclabile Tortolì–Santa Maria Navarrese». Quanto all’intervento edilizio previsto nel rione “Is Tanas”, è previsto un tratto aggiuntivo di marciapiede e l’allargamento della sede stradale lungo via Is Tanas. Rinnovata anche la convenzione che consente ai privati i di procedere al completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione Su Muru Nou.