Il consiglio comunale torna dopo 2 mesi 

Dopo le polemiche sulla mancata convocazione di consigli comunali nel nuovo anno, maggioranza e opposizione torneranno in aula il 25 febbraio. La conferenza dei capigruppo convocata ieri ha definito la programmazione dei lavori: all’ordine del giorno tornano le interpellanze, altro argomento ampiamente discusso negli ultimi mesi, con la minoranza che ne lamentava l’assenza. Quelle presentate sono dieci. Otto portano la firma di Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao, che porteranno in consiglio la questione delle strade dissestate, le disinfestazioni preventive, le strade di Su Tremini, la Casa della Salute, l’illuminazione pubblica, il campo rom, il restyling della piazza all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare e il regolamento della mensa scolastica. Due invece, sono presentate dai Riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda: ancora le strade dissestate e questioni che riguardano la fibra ottica.

