Il Consiglio comunale riunito con otto mesi di ritardo 

Dopo otto mesi si è svolto il Consiglio comunale con i punti all’ordine del giorno sollecitati dalla minoranza: regolamento terre civiche; piattaforma per l'elisoccorso; stato di sicurezza della nuova strada in “Via Mairana”. La consigliera Sara Maria Carcangiu, ha espresso il rammarico del gruppo: «Avremmo dovuto affrontare questi argomenti a febbraio, entro tre settimane dalla nostra richiesta alla sindaca Barbara Laconi, il nostro più che un municipio sembra il ducato di Sadali».

Usi civici: contestata fortemente la mancata pubblicazione dei nominativi dei beneficiari come di norma avviene nei Comuni, ma le critiche piovono su tutta la procedura seguita per formalizzare le concessioni. Laconi ha spiegato che l'iter è seguito dai responsabili dell'ufficio tecnico. In merito alla nuova strada di via Mairana, l'opposizione ha chiesto ragione del crollo di parte del muraglione di contenimento che potrebbe pregiudicare la stabilità dell'opera, sollecitando perciò un giudizio sullo stato di rischio. La sindaca anche in questo caso ha spiegato di non avere competenze specifiche, impegnandosi dunque a richiedere uno studio tecnico relativo alla sicurezza della nuova strada.

La minoranza condivide invece la modifica del sito scelto per la piattaforma dell'elisoccorso, il vecchio campo sportivo. La nuova area permette di riallineare i costi di messa in opera al finanziamento ottenuto di 200mila euro. (p. m. r.)

