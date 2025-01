Il Consiglio comunale “riapre” dopo le ferie 

Martedì si riparte. Terminate le vacanze di Natale, riaprono i battenti di Palazzo Bacaredda. La maggioranza torna in aula forte dell’approvazione, prima della pausa, del bilancio di previsione 2025-2027. Il documento “contabile” che permetterà all’amministrazione di iniziare fin da subito a spendere le risorse e la mette nelle condizioni di ottenere la premialità di 33 milioni (da incassare a fine anno) sulla spesa dei fondi Pon, non si approvava entro il termine di dicembre (ci sarebbe stato tempo, per legge, fino al 28 febbraio) da quasi vent’anni.

Si ricomincia, dunque. All’ordine del giorno., tra le altre cose, la mozione di Corrado Maxia (FdI) sulla riqualificazione dell’ippodromo, l’ordine del giorno di Matteo Massa (Progressisti) sul futuro del Villaggio Pescatori e dell'area di Giorgino, e la mozione di Giuseppe Farris (CiviCa 2024): misure volte a contrastare la glaciazione demografica. ( ma. mad. )

