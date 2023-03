Il Consiglio comunale premia Giovanni Cucca 

Ha raccontato in diverse pubblicazioni la storia di Macomer, con documenti, aneddoti e curiosità, dai primi insediamenti umani fino al dopoguerra, effettuando una ricerca certosina negli archivi dell’Isola. Giovanni Cucca, prossimo ai 95 anni, sin da giovane residente a Cagliari (il padre è stato sindaco di Macomer), ha ricevuto ieri un riconoscimento nel corso della riunione straordinaria del Consiglio comunale, quale studioso e scrittore che ha valorizzato e divulgato la storia di Macomer e il suo patrimonio documentario.

Alla seduta hanno partecipato il figlio, Antonello Cucca, il fratello e la sorella, nipoti, parenti, tanti amici e una rappresentanza degli istituti superiori. Lo scrittore era collegato via web dalla sua casa di Cagliari. Il sindaco Antonio Succu gli ha conferito per meriti il titolo di professore. «Rendiamo merito a un uomo che ha reso un servizio unico e non trascurabile per la nostra comunità», ha detto. A ricostruire l’opera di Cucca è stata la studiosa Caterina Bitichesu, che ha sottolineato «il lavoro di grande spessore scientifico e didattico». L’assessore alla Cultura Gianfranco Congiu ha aggiunto: «Il lavoro di Cucca suscita delle emozioni. Non disperdiamo questa documentazione».

