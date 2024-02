Il Consiglio comunale esamina il bilancio di previsione 

Bilancio di previsione all’attenzione del Consiglio comunale di Sant’Antioco.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’approvazione del documento triennale 2024-2026 rappresenta quello più importante. «Il bilancio vale 21 milioni per la parte corrente e per gli investimenti - ha detto il vice sindaco Francesco Garau - per il 2024, 16 milioni vanno alle opere pubbliche. La più importante sarà la messa in sicurezza della zona di Sa Barra per oltre 7 milioni di euro». Nel complesso, aggiunge «si registra un netto miglioramento delle entrate extra tributarie, cioè contributo di soggiorno, polo archeologico e impianti sportivi. Restano invariate tutte le aliquote tributarie come Imu, Tari e tributi minori quali suolo pubblico e tassa sulla pubblicità. Rileviamo sostanziali modifiche sul tema del personale per il quale è in atto ormai da tempo una nuova fase di reclutamento per il potenziamento degli uffici e dei servizi». Con l’aumento delle unità lavorative è previsto anche un aumento della spesa per la gestione del personale. Spetta ora all’assemblea entrare nel dettaglio del documento contabile ed affrontarlo dal punto di vista politico e tecnico. La riunione si terrà venerdì alle 11. (s. g.)

