Il Consiglio comunale designa il capitano dei barracelli 

Uno dei punti più attesi della prossima seduta del Consiglio comunale di Sant’Antioco, convocata per venerdì alle 12, sarà la designazione del capitano della Compagnia barracellare per il triennio 2026-2028. Pur inserito in un ordine del giorno particolarmente ricco, l’argomento assume una chiara valenza politica: la scelta del nuovo comandante, infatti, non dipenderà solo dalle proposte avanzate dai componenti della Compagnia, ma anche dal voto dell’intero Consiglio comunale.Più candidature compongono l’elenco trasmesso all’amministrazione, e sull’esito della votazione si misurerà anche la coesione della maggioranza guidata dal sindaco Ignazio Locci. (s. g.)
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