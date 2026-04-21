VaiOnline
Sant’Antioco.
22 aprile 2026 alle 00:50

Il Consiglio comunale designa il capitano dei barracelli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uno dei punti più attesi della prossima seduta del Consiglio comunale di Sant’Antioco, convocata per venerdì alle 12, sarà la designazione del capitano della Compagnia barracellare per il triennio 2026-2028. Pur inserito in un ordine del giorno particolarmente ricco, l’argomento assume una chiara valenza politica: la scelta del nuovo comandante, infatti, non dipenderà solo dalle proposte avanzate dai componenti della Compagnia, ma anche dal voto dell’intero Consiglio comunale.Più candidature compongono l’elenco trasmesso all’amministrazione, e sull’esito della votazione si misurerà anche la coesione della maggioranza guidata dal sindaco Ignazio Locci. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Usa-Iran, l’accordo si allontana Vance non parte per Islamabad

Teheran diserta il vertice: «Via il blocco dei porti o non trattiamo» 
La crisi del sistema di emergenza-urgenza. L’Aou di Cagliari: lavori per garantire la sicurezza di pazienti e operatori

Medici in allarme: «Pronto soccorso  vicini al collasso»

La denuncia del sindacato Cimo: «Traumatologia, mancano posti letto»   
Cristina Cossu
La storia

«Ho scelto di garantire un pasto alla famiglia e abbiamo perso la casa»

Gara di solidarietà a Pabillonis per ricomprare l’abitazione 
Giovanni G. Scanu
regione

Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi

Confronto in Consiglio sulle vie per porre argini agli speculatori 
Milano

Escort, coinvolti 70 calciatori

Una delle donne cercava di capire dall’agenda di quale giocatore fosse incinta 