Il Consiglio comunale avrà il presidente: sì alla modifica dello statuto 

In tempi brevi il Consiglio comunale avrà un presidente. Per poterlo eleggere l'Assemblea civica ieri ha votato all'unanimità una modifica allo statuto e si prevede che già nella prossima riunione possa essere eletto il nuovo presidente. Che, salvo sorprese, sarà il consigliere Vincenzo Pinna, che ha ottenuto un importante consenso alle elezioni di qualche mese fa non trovando però posto nell'esecutivo guidato dal sindaco Alfonso Marras.

Per quanto riguarda l’interpellanza sulla possibile incompatibilità dell'assessore tecnico Mario Francesco Mannu, il sindaco ha comunicato di aver verificato come non esistano problemi. I gruppi di opposizione con il consigliere Alessandro Campus hanno però ribadito con forza la fondatezza della richiesta, «considerato che l'assessore è il legale rappresentante di una società che ha dei debiti con il Comune». Il sindaco ha assicurato che approfondirà l’argomento. La stessa minoranza ha stigmatizzato il fatto che i documenti inerenti gli argomenti all'ordine del giorno arrivino sempre in ritardo non dando modo ai consiglieri di leggerli e prepararsi. L’opposizione ha inoltre chiesto che il Consiglio si svolga nel pomeriggio e non al mattino, per dare la possibilità ai cittadini di partecipare. ( s. c. )

